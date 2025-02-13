حماس تعلن استعدادها تسليم الأسرى في غزة وبدء مفاوضات المرحلة الثانية

وكالات

قال القيادي في حماس أسامة حمدان، إن ضغط الوسطاء أفضى إلى إعادة تثبيت الالتزام بما نص عليه اتفاق غزة.

وتابع القيادي في حماس أسامة حمدان، في تصريحات لوسائل إعلام فلسطينية، أن الحركة ستمضي في تسليم الأسرى سواء يوم السبت أو في أي يوم آخر.

وأضاف القيادي في حركة حماس، أن الحركة مستعدة لبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة الاثنين المقبل.

وفي وقت سابق، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ضرورة البدء الفوري بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أي تأخير.

وشدد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، طاهر النونو، على رفض "حماس" لأي مماطلة إسرائيلية، مؤكداً أن المفاوضات لم تبدأ حتى الآن رغم التزامات الأطراف المعنية. وفقا لما نشرته وسائل إعلام فلسطينية.

وأوضح النونو أن الحركة ملتزمة بتعهداتها وفق الجداول الزمنية المحددة في الاتفاق، مشيراً إلى أن حماس أبلغت الوسطاء بضرورة التزام الاحتلال بتعهداته دون انتقاص.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، قد أعلنت تأجيل إطلاق الأسرى الإسرائيليين حتى امتثال الاحتلال للبروتوكول الإنساني المنصوص عليه في الاتفاق، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الحركة بـ"الجحيم" إن لم تُفرج عن الأسرى بحلول ظهر السبت المقبل.