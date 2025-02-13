"نهج أمريكا تجاه غزة صعب".. سفير الإمارات بواشنطن يعلق على خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

وكالات

قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، يوم الأربعاء، إن نهج الولايات المتحدة تجاه غزة "صعب".

وأضاف خلال جلسة قمة الحكومة العالمية في دبي: "لكن في نهاية المطاف، كلنا نعمل على إيجاد الحلول، نحن فقط لا نعرف بعد أين ستقودنا هذه الحلول".

وقال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتولى إدارة قطاع غزة المدمّر من الحرب وتطوره اقتصاديًا بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، وهي إجراءات من شأنها أن تحطم عقودًا من السياسة الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

عندما سُئل سفير الإمارات عما إذا كان بإمكان الإمارات والولايات المتحدة إيجاد أرضية مشتركة بشأن غزة، أفاد "العتيبة" بأن بلاده ستسعى لذلك.

وأشار إلى أنه بالرغم من الخلافات المحتملة في بعض القضايا، فإن البلدين ما زالا قادرين على إجراء المحادثات والتنسيق.

وقال السفير الإماراتي بأمريكا يوسف العتيبة: "نحن مرنون، نجعل أصواتنا مسموعة، ونحن صريحون بلا اعتذار بشأن هذا الأمر، مثل أي علاقة؛ أحيانًا يستمع إلينا أصدقاؤنا، وأحيانًا لا، وأحيانًا نتفق في بعض المواقف وأحيانًا نختلف، وقد سعينا دائمًا لإيجاد أرضية مشتركة".

وأضاف: "مجرد عدم إعجابنا بشيء لا يعني أننا لا نتحدث مع بعضنا البعض".