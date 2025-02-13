أردوغان يهاجم إسرائيل ويدين أفكار تهجير الفلسطينيين من أرضهم

(أ ب)

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة إلى باكستان اليوم الخميس، إسرائيل، ودافع عن الفلسطينيين في غزة وأدان الأفكار الرامية إلى تهجيرهم قسرا من أرضهم.

واتهم أردوغان في تصريحات خلال منتدى أعمال، إسرائيل بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من أنه يتم جر المنطقة "نحو الدم والدموع مرة أخرى".

وجدد أردوغان معارضته لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

وقال في كلمة متلفزة ألقاها في منتدى للأعمال في العاصمة إسلام آباد: "غزة ملك إخواننا وأخواتنا في غزة وستظل كذلك إلى الأبد".

وأضاف "إن الوطن الذي ضحى الفلسطينيون من أجله بعشرات الآلاف من أبنائهم غير قابل للمساومة".

كان أردوغان قد التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في وقت سابق من اليوم الخميس، في مكتبه بإسلام أباد لمناقشة الوضع في غزة وتعزيز التعاون والتجارة بين البلدين.

ورأس أردوغان وشريف معا المحادثات بشأن التعاون الاستراتيجي الثنائي بين البلدين.

وفي مراسم متلفزة، شهد الزعيمان أيضا توقيع مذكرة تفاهم و24 اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وقال الرئيس التركي بينما كان جالسا بجوار شريف، إنه سوف يشجع رجال الأعمال من بلاده على الانخراط مع نظرائهم الباكستانيين. ووجه الشكر لباكستان على وقوفها بجانب تركيا بعد الزلزال القوي الذي ضرب بلاده قبل عامين، مخلفا دمارا هائلا وآلاف القتلى.

وقال إن الجانبين "اتفقا على تعزيز العلاقات" وجدد التزامه بزيادة الدعم للشعب الفلسطيني.

وأضاف "إلى جانب باكستان، نسعى لتقديم كل جهد ممكن لدعم القضية العادلة لأشقائنا الفلسطينيين داخل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرهما من المنظمات".

وتابع أردوغان "نعتقد أنه يجب تعزيز هذا الموقف الحازم، سيما في وقت توجد فيه مقترحات غير قانونية وغير مقبولة أخلاقيا مثل نزع أشقائنا الغزاويين من موطنهم"، في إشارة إلى مقترحات أخيرة بنقل الفلسطينيين من غزة.

وأشاد شريف بأردوغان لدوره في دعم الشعب الفلسطيني.