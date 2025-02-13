ترامب: بوتين يريد السلام والحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي

وكالات

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنّ أوكرانيا ستكون طرفا في المفاوضات لوضع حدّ للحرب مع روسيا، مبديا اعتقاده أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يريد السلام".

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض غداة اتصاله بنظيره الروسي: "أعتقد أنه سيقول لي إذا كان لا يريد السلام".

وأكد ترامب أن أوكرانيا سيكون لها مقعد على الطاولة، خلال أي مفاوضات سلام مع روسيا بشأن إنهاء الحرب.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي.

كما أشار الرئيس الأميريكي إلى أنه يريد التباحث مع روسيا والصين في خفض الإنفاق الدفاعي. متابعا: "لا داعي لإنتاج وتكديس أسلحة نووية جديدة".