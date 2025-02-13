الكرملين يرجح اجتماع بوتين وترامب في السعودية

(د ب أ)

أكد الكرملين أن المملكة العربية السعودية قد تكون مكانا محتملًا لاجتماع يتم التخطيط لعقده بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

غير أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال في موسكو، اليوم الخميس، إن رئيسي الدولتين لم يتخذا بعد قرارا حازما، كما أنه لا يستطيع أن يحدد موعد عقد الاجتماع.

وأضاف المتحدث لوكالة تاس الروسية للأنباء "هذا الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهر أو عدة أشهر".

وتابع بيسكوف أنه تم ذكر العاصمة السعودية الرياض في الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب.

واستطرد بيسكوف "المملكة العربية السعودية لنا معها تعاون بناء للغاية في العديد من المجالات. وفي هذا الصدد، فإن الرياض مناسبة من وجهة نظر البلدين".

وقال ترامب في وقت سابق إنه من المرجح عقد أول لقاء له مع الرئيس الروسي منذ 2021، في السعودية.

وتحدث ترامب هاتفيا مع بوتين بعد أسابيع قليلة من توليه منصبه وشارك علانية أفكاره لأول مرة حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح بيسكوف إن بوتين وترامب وجها الدعوة إلى كل منهما الآخر لزيارة بلديهما، لكنه أضاف أنه ما زال من السابق لأوانه تحديد متى وكيف سوف يلبي الرئيسان هذه الدعوات، قائلا إن "التطور الديناميكي للأحداث سيظهر ذلك".

ومع ذلك، قال بوتين إنه سيكون سعيدا إذا جاء ترامب إلى موسكو في مايو للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية.