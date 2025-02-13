ماكرون يحث الحكومة السورية المؤقتة على الانضمام إلى تحالف محاربة الجماعات المتطرفة

(أ ب)

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة السورية المؤقتة على التعاون مع تحالف تقوده الولايات المتحدة في محاربة الجماعات المتطرفة في المنطقة، وذلك خلال استضافته مؤتمرا اليوم الخميس حول مستقبل سوريا.

وتأتي تصريحات ماكرون وسط حالة من عدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة.

ويعد مؤتمر اليوم الخميس في باريس، الذي جمع دولا أوروبية وعربية، هو الثالث من نوعه بشأن سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر، وحضره وزير الخارجية السوري المؤقت أسعد الشيباني.

وقال ماكرون: "يجب على سوريا أن تواصل على نحو واضح للغاية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية التي تنشر الفوضى".

وأضاف: "إذا قررت سوريا تقديم التعاون" مع تحالف العزم الصلب الدولي، فإن فرنسا ستدعم هذه الخطوة."

ويهدف مؤتمر باريس، الذي جمع وزراء خارجية ومسؤولين من الدول المشاركة، إلى تنسيق الجهود لدعم انتقال سلمي للسلطة في سوريا، في وقت تؤكد فيه الحكومة الجديدة في دمشق رغبتها في تحسين العلاقات مع الغرب.