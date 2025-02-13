ترامب: كندا لا تمتلك حماية عسكرية كافية ولا تدفع لنا لحمايتها

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد إعادة روسيا لمجموعة السبع، وكان من الخطأ طردها.

وتابع دونالد ترامب في تصريحات صحفية الخميس: "أوكرانيا ستكون طرفاً في المحادثات مع روسيا لإنهاء الحرب، وأعتقد أن بوتين يريد السلام".

وأضاف ترامب خلال تصريحاته: "سنرد على ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها أوروبا على شركاتنا، وسنفرض رسوماً على أوروبا كما تتعامل مع شركاتنا. لقد خفضت أوروبا الرسوم التجارية على أمريكا بنسبة 2.5%، وهذا مكسب لنا".

وأشار تالرئيس الأمريكي: " تصريحات وزير الدفاع هيغسيث بشأن أوكرانيا واقعية ودقيقة. الحرب في أوكرانيا يجب أن تتوقف، وأوكرانيا سيكون لها مكان في أي مفاوضات سلام".

وتطرق ترامب خلال حديثه إلى كندا قائلا: "كندا لا تمتلك حماية عسكرية كافية ولا تدفع لنا لحمايتها. وسنفرض 20% رسوماً على أوروبا، والرسوم الجمركية الجديدة ستخلق الوظائف".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سعر الفائدة سيتجه للانخفاض، رغم أن الأسعار سترتفع، لكن العجز سينخفض بسرعة. العجز التجاري المستمر سببه الرسوم غير العادلة. نريد بيئة تجارية عادلة مع الجميع".