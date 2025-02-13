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محتجون يقطعون طريق المطار احتجاجاً على منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار بيروت

09:38 م الخميس 13 فبراير 2025

محتجون يقطعون طريق المطار احتجاجاً على منع طائرة إ

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( د ب أ )

قطع عشرات المحتجين من الشباب مساء اليوم الخميس، طريق مطار بيروت بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم السماح لطائرة إيرانية على متنها مواطنون لبنانيون بالهبوط في المطار.

ورفع المحتجون أعلام " حزب الله" وصور الأمين العام السابق للحزب، حسن نصرالله وهتفوا "الموت لأمريكا".

وأشعل المحتجون الإطارات على طريق مطار بيروت، رفضا لقرار من السلطات اللبنانية بمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت.

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مطار بيروت حزب الله الإطارات طائرة إيرانية حسن نصرالله
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