محتجون يقطعون طريق المطار احتجاجاً على منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار بيروت

( د ب أ )

قطع عشرات المحتجين من الشباب مساء اليوم الخميس، طريق مطار بيروت بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم السماح لطائرة إيرانية على متنها مواطنون لبنانيون بالهبوط في المطار.

ورفع المحتجون أعلام " حزب الله" وصور الأمين العام السابق للحزب، حسن نصرالله وهتفوا "الموت لأمريكا".

وأشعل المحتجون الإطارات على طريق مطار بيروت، رفضا لقرار من السلطات اللبنانية بمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت.