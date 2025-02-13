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القناة الـ13: ترامب يأمل في لفتة من حماس بإطلاق سراح أسرى أمريكيين

09:29 م الخميس 13 فبراير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي رفيع قوله، إن الرئيس دونالد ترامب يأمل في أن تقوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإطلاق سراح أسرى أمريكيين كلفتة تقديرية له.

وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن تقوم حماس بإطلاق سراح 6 أسرى يحملون الجنسية الأمريكية، وذلك كإشارة تقدير للرئيس ترامب.

كانت ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن اجتماع القيادة الجنوبية سيعقد السبت المقبل لبحث إمكانية قبول استعادة الأسرى أو العودة إلى القتال في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يوجد اتفاق حالي مع حركة حماس بشأن قضية الأسرى، ولكن هناك استعدادات لإعلان ذلك بشكل رسمي في حال تم التوصل لاتفاق.

وأوضحت الهيئة أن القرار الآن بيد نتنياهو، حيث سيحدد ما إذا كان سيستمر في وقف إطلاق النار أم سيقرر العودة إلى القتال.

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