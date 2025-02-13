145 عضواً بالكونجرس الأمريكي يطالبون ترامب بالتراجع عن تصريحاته بشأن غزة

وكالات

طالب 145 عضواً في الكونجرس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن تصريحاته الأخيرة التي دعت إلى بسط سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة.

وفي رسالة موجهة إلى ترمب، أعرب الأعضاء عن قلقهم العميق إزاء دعوته إلى الإزالة القسرية والتشريد الدائم لملايين الفلسطينيين في غزة، مؤكدين أن المنطقة بحاجة ماسة إلى حلول حقيقية للصراع.

وأضاف الأعضاء أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تروج للنزوح القسري كحل لهذه الأزمة المستمرة.

وشددت الرسالة على أن استضافة الفلسطينيين في الدول المجاورة لن يضمن أمن إسرائيل ولن يكون بديلاً عن الحل السياسي طويل الأمد.

وأكد الأعضاء أن محاولات إخلاء مليوني شخص بالقوة قد تؤدي إلى زيادة عدد الضحايا الأمريكيين، فضلاً عن تعزيز الإرهاب على مستوى العالم.

وحذر الأعضاء في الكونجرس من أن هذه الخطوة قد تهدد استقرار وقف إطلاق النار الهش، كما قد تعرض حياة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس للخطر.

ودعا الأعضاء الرئيس السابق إلى العمل مع إسرائيل والشركاء الإقليميين والدوليين لدعم اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم.