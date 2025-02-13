وزير الخارجية يلتقي نظيرته الألمانية على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا

وكالات

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع "أنالينا بيربوك"، وزيرة خارجية ألمانيا، اليوم الخميس، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد في باريس.

وأشاد عبد العاطي بما وصلت إليه العلاقات المصرية الألمانية من مستويات متميزة في مختلف المجالات، منوهاً إلى أن ألمانيا تُعد أحد أكبر شركاء مصر في المجالين الاقتصادي والتنموي، حيث تتواجد كبرى الشركات الألمانية في مصر في تنفيذ المشروعات القومية، مؤكداً على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقتها الاقتصادية والتنموية، وضرورة تشجيع مزيد من الاستثمارات الألمانية، ولاسيما في قطاعات الطاقة والنقل والتحول الأخضر.

وأعرب الوزير عن التطلع لدعم ألمانيا لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي للحصول على الشريحة الثانية من حزمة الدعم الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة ٤ مليار يورو.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، حيث استعرض عبد العاطي جهود مصر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بكافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، مشدداً على أهمية البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار وبوجود الفلسطينيين على أرضهم.