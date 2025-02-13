لبنان: مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلتين بين بلدتي برعشيت وعيترون

( د ب أ )

ألقت مسيرة إسرائيلية عصر اليوم قنبلتين بين بلدتي بلدتي برعشيت وعيترون في جنوب لبنان، فيما نفّذت القوات الإسرائيلية مساء اليوم عمليات تفجير منازل في بلدة كفركلا الجنوبية، بحسب ما أعلنت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، والوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أضرم النار صباح اليوم، بمنازل وممتلكات عدة في بلدة العديسة الجنوبية.

يذكر أنه كان تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير الحالي. ولم تلتزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.