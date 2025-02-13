وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية كندا على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا

وكالات

التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس بالسيدة "ميلاني جولي" وزيرة خارجية كندا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد بباريس.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشاد الوزير بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وكندا، مبرزا أوجه التعاون القائمة بين البلدين في شتى المجالات، وأكد على تطلّع مصر نحو تعميق أواصر تلك العلاقات والبناء عليها للانطلاق نحو آفاق أرحب في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وأشار في هذا الصدد إلى تطلع مصر بعقد الجولة الثانية عشر من المشاورات السياسية بين البلدين في إبريل المقبل.

وتبادل الجانبان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة في غزة وسوريا، فقد استعرض عبد العاطي محددات موقف مصر من هذه التطورات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما تقوم به مصر من جهود حثيثة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والتطلع لبدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وشهد اللقاء تبادلا للرؤى بشأن التطورات في سوريا، حيث أكد الوزير على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية، وأهمية بدء عملية سياسية لا تقصي أي من مكونات المجتمع السوري، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.