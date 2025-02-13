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الشرطة الألمانية تحبط هجوما على مأوى للاجئين

07:17 م الخميس 13 فبراير 2025

الشرطة الألمانية أرشيفية

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(د ب أ)

كشف ممثلو الأدعاء اليوم الخميس أن الشرطة الألمانية استطاعت إحباط هجوم حرق متعمد مخطط له ضد مأوى للاجئين في شرق ألمانيا بعد تلقي معلومات سرية مجهولة المصدر عن المشتبه به.

وقال مكتب المدعي العام في مدينة دريسدن إن الشرطة بالقرب من المدينة داهمت عقارين بعد تلقيها المعلومات وعثرت على ألعاب نارية غير قانونية شديدة الانفجار وسكاكين وبنادق وأسلحة وذخيرة.

ويُزعم أن شخصا ألمانيا مشتبها به 21 عاما جمع الأسلحة والمتفجرات لتجهيز نفسه لشن هجوم على سكن طالبي اللجوء في بلدة سينفتنبرج.

واحتجزت الشرطة المشتبه به وتم عرضه على قاض لتحديد ما إذا كان سيبقى في السجن مع استمرار التحقيق.

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