الخزان النووي لم يتأثر.. تفاصيل جديدة بحادث تصادم حاملة طائرات أمريكية بسفينة قرب مصر

القاهرة- مصراوي

قال الجيش الأمريكي، الخميس، إن حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية اصطدمت بسفينة تجارية بالقرب من مصر، رغم أن الحاملة التي تعمل بالطاقة النووية ظلت مستقرة ولم تقع إصابات.

وأوضحت البحرية الأمريكية في بيان، أن حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" اصطدمت بسفينة "شكتاش إم" في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، أثناء عملها بالقرب من بورسعيد في مصر.

وأكد البيان: "الاصطدام لم يعرض حاملة 'هاري إس ترومان' للخطر، إذ لم ترد تقارير عن حدوث فيضانات أو إصابات. وأضافت البحرية أن مصانع الدفع لم تتأثر وأن الحاملة في حالة آمنة ومستقرة."

ومن جانبها، أعلنت البحرية الأمريكية عن اصطدام حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" بسفينة تجارية أثناء إبحارها في البحر المتوسط.

وأكدت البحرية الأمريكية، في بيانها أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، كما لم تتعرض الحاملة لأي أضرار جسيمة تؤثر على عملياتها.

ووفقا لقناة "إي بي سي " نيوز الأمريكية، اصطدمت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" بسفينة تجارية كبيرة مساء الأربعاء بالقرب من بورسعيد في مصر بالبحر الأبيض المتوسط.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو حدوث فيضانات على متن الحاملة.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان، إن محطات الدفع النووية في السفينة لم تتأثر، وأنها في "حالة آمنة ومستقرة".