اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بسفينة تجارية في البحر المتوسط

القاهرة- مصراوي

أعلنت البحرية الأمريكية عن اصطدام حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" بسفينة تجارية أثناء إبحارها في البحر المتوسط.

وأكدت البحرية الأمريكية، في بيانها أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، كما لم تتعرض الحاملة لأي أضرار جسيمة تؤثر على عملياتها.

ووفقا لقناة "إي بي سي " نيوز الأمريكية، اصطدمت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" بسفينة تجارية كبيرة مساء الأربعاء بالقرب من بورسعيد في مصر بالبحر الأبيض المتوسط.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو حدوث فيضانات على متن الحاملة.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان، إن محطات الدفع النووية في السفينة لم تتأثر، وأنها في "حالة آمنة ومستقرة".