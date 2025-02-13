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حماس تؤكد ضرورة بدء محادثات المرحلة الثانية وتحمل الاحتلال مسؤولية التأخير

06:55 م الخميس 13 فبراير 2025

حركة حماس

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وكالات

أكد القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، على أهمية البدء الفوري في محادثات المرحلة الثانية، مشددًا على أن دور الوسطاء يتمثل في تذليل العقبات أمام الاتفاق.

وأوضح النونو أن الجانب الإنساني مرتبط بشكل مباشر بقضية الأسرى ووقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الحركة معنية بالتوصل إلى اتفاق يضمن وقف القتال مع التزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته دون انتقاص.

وحمل النونو الاحتلال مسؤولية أي تأخير في مفاوضات المرحلة الثانية، مؤكدًا أن هذه المفاوضات لم تبدأ حتى الآن، رغم الحاجة الملحة لانطلاقها.

وأضاف القيادي في حركة حماس، أن هناك لجانًا في القاهرة تتابع تنفيذ الاتفاق من جميع جوانبه.

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