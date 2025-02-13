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مقتل 4 أشخاص وإصابة 26 آخرين في انفجار غاز في ساحة طعام في تايوان

06:29 م الخميس 13 فبراير 2025

علم تايوان

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(أ ب)

أعلنت سلطات الإطفاء التايوانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 26 آخرين في انفجار غاز في متجر متعدد الأقسام في تايوان اليوم الخميس.

وقالت إدارة الإطفاء في تايتشونج إن الانفجار وقع في ساحة الطعام في الطابق الـ 12 من متجر شين كونج ميتسوكوشي في مدينة تايتشونج.

وانفجرت الطوابق العليا من المتجر الفاخر، مما أدى إلى تساقط الحطام على المارة في الشارع.

وأكد مكتب السياحة في ماكاو، اليوم الخميس، أن من بين القتلى شخصين من ماكاو كانا في زيارة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأنهما كانا ضمن عائلة مكونة من سبعة أفراد جاؤوا للسياحة.

وأُصيب الخمسة الآخرون أيضا، وهم يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات محلية بمدينة تايتشونج.

وقال نائب عمدة تايتشونج، تشنج تشاو - هسين، للصحفيين في موقع الحادث إن جزءا من المتجر كان قيد التجديد، لكن من غير الواضح ما إذا كانت أعمال التجديد مرتبطة بالانفجار.

وأضاف تشنج "إذا تبين وجود أعمال غير قانونية أو جوانب من أعمال التجديد حدث بها مخالفات للوائح، فسيتم التعامل معها بالشكل المناسب".

وقال الرئيس التايواني لاي تشينج - تي إنه طلب من جميع الوكالات الحكومية المعنية التحقيق في سبب الحادث.

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