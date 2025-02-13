ماذا جاء في بيان لجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري؟

(وكالات)

قالت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، اليوم الخميس، إنه لم يتم تحديد موعد رسمي لانعقاد المؤتمر حتى الآن، مشددة على أهمية تمثيل جميع فئات المجتمع السوري بشكل عادل، بما يضمن مشاركة واسعة وفعالة.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن المؤتمر سيركز بشكل أساسي على البناء الدستوري باعتباره أحد المحاور الرئيسية للنقاش، فيما أكدت أن قوات سوريا الديمقراطية لن تكون جزءًا من المؤتمر ما لم تسلم سلاحها.

وأضافت اللجنة أن المؤتمر سيصدر توصيات فقط، على أن يتم رفعها إلى رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن الشخصيات التي دعمت النظام السابق لن تكون جزءًا من المؤتمر، معتبرة أن "مكانهم المحاكم".

وفيما يتعلق بتمثيل المرأة، أكدت اللجنة أنها ستكون حاضرة في جميع الشرائح المدعوة، مشددة في الوقت ذاته على أن الدعوات لن تُوجه على أساس ديني، مع الالتزام بمراعاة التنوع الذي يتميز به المجتمع السوري.