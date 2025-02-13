اليونيسف: مسلحون في شرق الكونغو الديمقراطية يغتصبون مئات الأطفال

دكار - (أ ب)

قال وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الخميس، إن رجالا مسلحين من شرق الكونغو الديمقراطية اغتصبوا مئات الأطفال وجندوا أطفالا للقتال بمستويات غير مسبوقة، وذلك فيما اشتد الصراع في المنطقة الغنية بالمعادن في الأسابيع الأخيرة.

وقالت كاثرين راسل المدير التنفيذي لليونيسف في بيان "في إقليمي نورث كيفو وساوث كيفو، نتلقى تقارير مروعة عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال من جانب أطراف الصراع، بما في ذلك اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي بمستويات تجاوزت أي شيء رأيناه في السنوات الأخيرة".

وتتنافس أكثر من مئة جماعة مسلحة للسيطرة على المنطقة الشرقية الغنية بالمعادن في الكونغو الديمقراطية خلال الصراع المستمر منذ عقود والذي أسفر عن إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وسيطر متمردو "إم 23" المدعومين من رواندا وهي أبرز جماعة مسلحة في المنطقة، على جوما وهي أكبر مدينة في المنطقة، في أواخر يناير الماضي.

وخلال سبعة أيام من 27 يناير إلى فبراير، سجلت منشآت الصحة في المنطقة المضطربة 572 حالة اغتصاب، بزيادة خمسة أضعاف مقارنة بالسبعة أيام السابقة عليها، بحسب ما قالته ليان جوتشر، رئيسة قطاع الاتصالات في اليونيسف في الكونغو الديمقراطية، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، وأضافت أن 179 من الذين يعالجون هم أطفال.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في الثالث من الشهر الجاري أن القتال بين قوات الحكومة الكونغو الديمقراطية والمتمردين في جوما أودى بحياة 900 شخص على الأقل، وإصابة 2900 آخرين.