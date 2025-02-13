الائتلاف العربي لمناهضة الفصل العنصري: نؤيد موقف مصر والأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين

القاهرة – (أ ش أ)

أعلن النقيب المكاوي بن عيسى رئيس الائتلاف العربي لمناهضة الفصل العنصري "الأبرتهايد" والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي وأمين عام اتحاد المحامين العرب، عن تأييد وتضامن الائتلاف الكامل مع الموقف المصري الأردني العربي الثابت والراسخ الرافض لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشاد بن عيسى؛ خلال اجتماع المكتب التنفيذي لأعضاء الائتلاف العربي لمناهضة "الأبرتهايد" والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي؛ اليوم الخميس؛ بمقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة؛ بموقف القيادتين المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي والأردنية للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على موقفهما الرافض لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، مؤكدًا أن الائتلاف سيظل وفيًا مخلصا في مبادئه للدفاع عن القضية الفلسطينية ونبذ العنصرية البغيضة إلا أن تتحرر فلسطين.

وشدد بن عيسى على أن الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة يستهدف التنكيل بالشعب الفلسطيني وإبادته جماعيًا فضلًا عن التهجير القسري من أجل التطهير العرقي والقضاء على حقوقه وحرمانه من أبسط وسائل العيش، إلى جانب تدمير المنشآت المدنية والصحية والبنية التحتية.

وثمن أمين عام "المحامين العرب" جهود مصر وقطر الحثيثة والمكثفة في إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات تخفيفا من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مخطط تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم الذي ظهر عقب وقف إطلاق النار يمثل اعتداءً سافرا على القوانين الدولية التي ترعى سيادة كل دولة على أراضيها ويستهدف حرمان الشعب الفلسطيني من وطنه بلا أمل في العودة.

شارك في اجتماع المكتب التنفيذي لأعضاء الائتلاف العربي لمناهضة الأبرتهايد والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي؛ عدد من الأمناء العام المساعدين لاتحاد المحامين العرب، وممثل عن الاتحاد العام للفنانين العرب خالد فؤاد حافظ، وأمين عام اتحاد المعلمين العرب الصادق الزغيوي، وأمين عام اتحاد الحقوقيين العرب علي محمد الضمور، وعدد من ممثلي الاتحادات العربية ونقابة المحامين الفلسطينية.

من جانبه، قال رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح: "إننا نواجه أخطر مشروع استعماري في العصر الحديث توج بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما تحدثا عن مشروع لأوضاع الشرق الأوسط وفقا لمصالحهما".

وأضاف رباح؛ خلال اجتماع المكتب التنفيذي لأعضاء الائتلاف العربي لمناهضة الأبرتهايد والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي اليوم الخميس، بمقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة، أن اجتماع الائتلاف ينعقد في ظرف حساس ودقيق تمر به القضية الفلسطينية؛ مؤكدا أن هذا الاجتماع وقفة بروح الشموخ والكرامة العربية والقومية؛ مثمنا موقف مصر الشامخ عندما قالت "لا لتهجير الفلسطينيين" والأردن عندما قالت "لن نقبل بالتهجير".

وأكد رمزي رباح أن الائتلاف العربي لمناهضة الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني سيكون له دور مؤثر وفعال في الدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال استراتيجية عمل مشتركة على مستوى الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية العربية إلى جانب المستوى الرسمي العربي.

واختتم رباح كلمته قائلا "عندما تنتصر فلسطين فهو انتصار للأمة العربية"؛ مؤكدا أن الدول العربية قادرة على إيقاف مخطط تهجير الفلسطينيين.