إعلان

"يبعث برسالة كارثية".. فرنسا تحذر من تقديم تنازلات كثيرة لروسيا

04:42 م الخميس 13 فبراير 2025

سيباستيان ليكورنو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بروكسل - (د ب أ)

حذر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الخميس، من تقديم الكثير من التنازلات لروسيا، في المفاوضات المقررة بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال ليكورنو، على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم في بروكسل، إنه إذا لم يتحقق السلام من خلال القوة، فإن هذا قد يؤدي إلى وضع مثير، وقد يؤدي حتى إلى تصعيد الصراع، على المدى البعيد.

وأضاف أن "السلام من خلال الضعف"، من شأنه أيضا أن يبعث برسالة كارثية إلى كوريا الشمالية أو إيران، أو حتى الصين، حيث يُعتقد أن هذه الدول قادرة على شن اعتداءات عسكرية ضد دول أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الأربعاء أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيباستيان ليكورنو بروكسل روسيا أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه بشكل مفاجئ خلال تعاملات أمس؟
ملامح الحزمة الاجتماعية.. ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة
صور.. اصطفاف سيارات تحمل منازل متنقلة على معبر رفح لدخول قطاع غزة
فرص أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تزيد شدة البرودة