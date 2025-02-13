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الرئيس الأوكراني بعد مكالمة ترامب وبوتين: لن نقبل بأي اتفاقيات تتم بدوننا

04:35 م الخميس 13 فبراير 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (أ ب)

علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، علق المكالمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالقول إن بلاده لا يمكن أن تقبل "أي اتفاقيات تتم بدونها".

وقال الزعيم الأوكراني، في أول تصريحات له للصحفيين منذ أن أجرى ترامب مكالمات فردية، أولا مع بوتين ثم مع زيلينسكي، إن الأمر الرئيسي هو "عدم السماح لكل شيء بالسير وفقا لخطة بوتين".

وأضاف زيلينسكي، بينما كان يقوم بزيارة لمحطة طاقة نووية غربي أوكرانيا: "لا يمكننا أن نقبل ذلك، كدولة مستقلة، أي اتفاقيات (يتم ابرامها) بدوننا. فأنا أوضح ذلك بشدة لشركائنا: أننا لن نقبل أي مفاوضات ثنائية بشأن أوكرانيا، ليس بشأن مواضيع أخرى، ولكن أي محادثات ثنائية بشأن أوكرانيا تجرى بدوننا".

وكان زيلينسكي قال خلال حديثه مع ترامب أمس الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي أخبره بأنه يريد أن يتحدث مع الزعيمين، الروسي والأوكراني، في نفس الوقت.

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