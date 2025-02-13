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حركة فتح: نقدر الجهود المصرية من أجل استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

04:19 م الخميس 13 فبراير 2025

غزة

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جنين – (أ ش أ)

أكد القيادي في حركة فتح علي زكارنة، تقديره للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيدا بالموقف المصري والأردني أيضا الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

وقال زكارنة - في مداخلة لقناة "العربية – الحدث" الإخبارية اليوم الأربعاء - "إن مصر تعمل جاهدة لإنجاز مراحل صفقة تبادل الأسرى واستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأعتقد أن هذا الاتفاق سيتم تنفيذه وفق ما هو متفق عليه والمرحلة المتعلقة بتبادل الأسرى ستجرى يوم السبت المقبل".

وأضاف أن الدول العربية والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ومؤسسات داخل المجتمع الأمريكي ترفض التصريحات التي تتعلق بتهجير سكان قطاع غزة، مشيرا إلى "أنه لم يعد بإمكان العالم أن يبقى متفرجا إذا ما عادت إسرائيل إلى البطش مرة أخرى في شعب غزة".

وأوضح أن القيادة الفلسطينية لديها مشروع وطني مكتمل فيما يتعلق بلجنة الإسناد واليوم التالي لغزة وخطة متكاملة لإعادة السيطرة على القطاع من خلال لجنة مساندة وإعمار غزة، منوها إلى أنه دائما التنسيق جاري مع مصر والأردن.

وشدد على دور الاتحاد الأوروبي في مساندة القضية الفلسطينية ودعم قيام الدولة الفلسطينية والوقوف ضد ما يصدر من تصريحات سواء إسرائيلية أو أمريكية والتي تأتي بهدف خفض سقف مطالب إقامة دولة فلسطينية إلى عدم تهجير الشعب الفلسطيني.

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غزة جنين وقف إطلاق النار
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