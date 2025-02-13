"يشربون الفودكا بالكرملين احتفالا".. بولتون يعلق على مكالمة بوتين وترامب

(وكالات)

انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه روسيا، معتبرًا أن ترامب "استسلم فعليًا" لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية وصفها بأنها قد تثير قلقًا كبيرًا في أوكرانيا.

وفي حديثه لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال بولتون إن المكالمة تظهر "انعكاسًا كاملًا" لموقف الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن موقف ترامب بشأن إنهاء الحرب على أوكرانيا "كان يمكن أن يُكتب في الكرملين".

وأضاف بولتون: حتى اليوم، كان الموقف الأمريكي الرسمي هو ضرورة استعادة أوكرانيا سيادتها وسلامة أراضيها بالكامل، لكن يبدو أن هذا قد انتهى، قائلا إن بوتين سجل سلسلة كاملة من الانتصارات، والآن لديه بالضبط ما يريده.

وتابع بولتون، أن بوتين لا يريد التفاوض مع زيلينسكي، بل مع ترامب، لأنه يرى أنه سيحقق مكاسب أكبر منه، وهو محق تمامًا.



وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن المفاوضات لإنهاء الحرب الأوكرانية ستبدأ "على الفور"، بعد إجرائه أول محادثة مع بوتين منذ عودته إلى البيت الأبيض الشهر الماضي.

كما أشار ترامب إلى أنه "من غير المرجح" أن تعود أوكرانيا إلى حدود ما قبل 2014، ملمحًا إلى إمكانية استعادة "بعضها فقط".

إلى جانب ذلك، حذر بولتون من تداعيات أوسع على الأمن القومي الأمريكي بعد مكالمة ترامب مع بوتين، مشيرًا إلى أن تأكيد مجلس الشيوخ لاختيار ترامب المثير للجدل لمنصب مدير المخابرات الوطنية سيتم الاحتفال به في موسكو.

وقال بولتون إنهم يشربون الفودكا مباشرة من الزجاجة في الكرملين الليلة، لقد كان يومًا رائعًا لموسكو. سيفكر العديد من الحلفاء مرتين قبل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن، وهذا سيضعف قدرة الولايات المتحدة على بناء الثقة مع حلفائها في جميع أنحاء العالم.