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بن غفير ينتقد حكومة نتنياهو: لم تستغل تصريحات ترامب وخضعت لحماس

03:23 م الخميس 13 فبراير 2025

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

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(وكالات)

وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، انتقادًا للحكومة الإسرائيلية، معتبرًا أنها لم تستغل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ موقف صارم ضد حركة حماس، بل استمرت – بحسب وصفه – في "الخضوع" لها.

وجاءت تصريحات بن غفير بعدما أعلنت حماس تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين إلى حين التزام الاحتلال ببنود البروتوكول الإنساني المتفق عليه.

في المقابل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه تهديدًا مباشرًا للحركة، متوعدًا إياها بـ"الجحيم" إن لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بحلول ظهر السبت المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة حماس، استمرار العمل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد زيارة وفدها للقاهرة، لإجراء مباحثات بعد اتهام الحركة لتل أبيب بارتكاب خروقات في اتفاق وقف إطلاق النار.

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إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي نتنياهو
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