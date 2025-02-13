البرازيل.. انفجار هاتف محمول يتسبب بإصابات بالغة لشابة وضعته في جيبها الخلفي- فيديو

وكالات

رصدت كاميرا مراقبة بأحد المحال التجارية في مدينة أنابوليس البرازيلية، لحظة انفجار هاتف محمول وضعته فتاة في الجيب الخلفي لبنطالها، ما أدى إلى اشتعال النيران بملابسها.

وكانت الفتاة تقف إلى جانب زوجها أثناء تسوقهما حينما حدث الانفجار المفاجئ، ما تسبب باندلاع النيران في ملابسها، ليحاول زوجها إطفاء النيران غير أن الزوجة هرعت مسرعة إلى خارج المتجر.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، نُقلت الفتاة التي تعاني من حروق من الدرجة الأولى إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعدما طالت النيران يديها وأسفل ظهرها وأجزاء أخرى من جسدها.

انفجار مفاجئ .. هاتف يحترق في جيب سيدة ويثير الذعر داخل سوبر ماركت pic.twitter.com/2qU45eFdyL — مصراوي (@masrawy) February 13, 2025

وأشارت التقارير، إلى أن الهاتف كان من طراز "موتورولا موتو إي 32"، كانت قد اشترته قبل عدّة أشهر من الانفجار، فيما لا تزال السلطات تحقق في أسباب الحادث.