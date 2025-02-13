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عبد العاطي يؤكد تطلع مصر لعقد مشاورات سياسية مع أوكرانيا خلال العام الجاري

03:12 م الخميس 13 فبراير 2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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وكالات

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا مع وزير خارجية أوكرانيا "أندريه سيبيها"، اليوم الخميس، خلال تواجده بباريس للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن سوريا.

وأشاد عبد العاطي بعلاقات التعاون بين مصر وأوكرانيا، معربًا عن التطلع للوصول بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أرحب، بما يحقق المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين، مشددًا على تطلع الجانب المصري لعقد المشاورات السياسية مع الجانب الأوكراني خلال العام الحالي بالقاهرة.

وثمّن وزير الخارجية ارتفاع معدل التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا ليقترب من المستوى الذي كان عليه قبل عام 2022 (يزيد عن 2 مليار دولار)، مشيرًا إلى الزيارة التي تمت مؤخرًا للوفد الاقتصادي الأوكراني برئاسة وزير السياسة الزراعية خلال شهر فبراير 2025، معربا عن تمنياته في أن تسهم في زيادة الواردات الزراعية لمصر من أوكرانيا، مؤكدًا أهمية تعزيز علاقات التعاون التجاري بين البلدين وتدشين تعاون ثلاثي بين مصر وأوكرانيا في أفريقيا.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات الإقليمية، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أشار عبد العاطي إلى جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، بجانب أهمية المضي قدمًا في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة.


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بدر عبد العاطي وزير الخارجية أوكرانيا
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