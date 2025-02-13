شركة الاتصالات الروسية: استعادة تشغيل كابل بحري تضرر بسبب مرساة في بحر البلطيق

موسكو – (أ ش أ)

أعلنت شركة الاتصالات الروسية "روس تيليكوم"، استعادة تشغيل كابل بحري كان قد تضرر بسبب مرساة في بحر البلطيق.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن "روس تيليكوم" قولها: "وقع تلف في الكابل في الجزء الشمالي من بحر البلطيق في المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنلندا نتيجة لتأثير خارجي، من المفترض أن يكون بسبب مرساة سفينة أجنبية بسبب انتهاك القواعد في البحر".

وأشارت الشركة إلى أن قابلية تشغيل خط الاتصال الذي يربط منطقة كالينينجراد والشبكة الأساسية الروسية قد عادت بالكامل، مؤكدة أن شركة "روس تيليكوم" أكملت عمليات استعادة اتصال الكابل بنجاح.