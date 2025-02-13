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بن غفير: حكومة إسرائيل استمرت بالخضوع لحماس

02:51 م الخميس 13 فبراير 2025

إيتمار بن غفير

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وكالات

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير أنه بدلا من استغلال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخضاع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فإن حكومة إسرائيل استمرت بالخضوع لها.

كانت حركة حماس أعلنت تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين حتى التزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني حسب بنود الاتفاق. في حين كان ترامب قد هدد الحركة بـ"الجحيم" إذا لم تفرج عن الأسرى الإسرائيليين بحلول ظهر السبت المقبل.

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إيتمار بن غفير إسرائيل دونالد ترامب حركة المقاومة الإسلامية
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