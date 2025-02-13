ترودو يحسم الجدل بشأن ترامب: كندا لن تصبح الولاية رقم 51



(وكالات)

شدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، على استقلال كندا التام، مستبعدًا بشكل قاطع أي احتمال لانضمامها إلى الولايات المتحدة.

جاء تصريحات ترودو خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، عقده في ختام زيارته إلى أوروبا، حيث قال ترودو بلهجة حازمة: "لا مجال مطلقًا في الجحيم لأن تصبح كندا الولاية 51، هذا أمر غير وارد على الإطلاق"، مؤكدًا تمسك بلاده بسيادتها وهويتها الوطنية.

وأشار ترودو إلى أنه، وبعد ثماني سنوات من التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصبح يدرك أهمية التعامل الجاد مع تصريحاته واتخاذ التدابير المناسبة لحماية المصالح الكندية.

كما أثنى على تكاتف الشعب الكندي في مواجهة التحديات الاقتصادية، لافتًا إلى أن المواطنين أعادوا توجيه استهلاكهم نحو المنتجات المحلية، ودعموا الشركات الكندية، ووسعوا شراكاتهم التجارية مع أوروبا وآسيا، في خطوة تعكس روح الاعتماد على الذات وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.

واختتم ترودو حديثه بالتأكيد على أن كندا ستواصل السير بثقة في طريقها المستقل، معتمدة على تماسك شعبها وقوتها الاقتصادية.