"فقد عقله".. مشروع قانون أمريكي لمنع ترامب من تنفيذ خطة تهجير غزة

وكالات

أكد السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي تيم كين، إنه قدم مشروع قانون جديد بعنوان "الولايات المتحدة لن تسيطر على غزة"، منتقدا خطة الرئيس دونالد ترامب.

وقال السيناتور الديمقراطي، في مشروعه إن "الفلسطينيين لهم الحق في تقرير مصيرهم وإن الاحتلال من شأنه أن يؤدي إلى التطرف، ولا مصلحة في حرب جديدة إلى الأبد"، مشيرا إلى أنه "سيكون خطأ كبيرا للولايات المتحدة القول إنها ستأخذ على عاتقها القيام بما يقوله ترامب بخصوص غزة".

وتابع تيم كين أن الهدف من مشروع القانون التأكد من أن أموال الأمريكيين لا تستخدم لترحيل سكان قطاع غزة أو إرسال جنود أمريكيين إلى غزة، موضحا أن غزة مسألة دولية تحتاج إلى حل دولي ولا يجب أن تقول الولايات المتحدة بشكل مفاجئ إنها هي من ستقوم بحلها.

والرعاة المشاركون في تقديم المشروع من أعضاء مجلس الشيوخ هم: ريتشارد بلومنثال، وديريك دوربين، جون أوسوف، بيرني ساندرز، كريس فان هولين، رافاييل وارنوك، بيتر ويلش، رون وايدن، تامي داكويرث، جيف ميركلي.

تقول السيناتور تامي داكويرث: "رغم أن الدائرة الداخلية للرئيس حاولت التراجع عن تعليقاته، فإن دونالد ترامب يواصل المضي قدما في اقتراحه غير المنطقي للسيطرة على غزة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الفوضى في المنطقة، وتقويض أمننا القومي، ومن المرجح أن ينتهك القانون الدولي".

وقال دوربين: "إن أي اقتراح بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة أمر شائن، ويتعين علينا أن نواصل الضغط من أجل التركيز المتجدد على المستقبل، كما يتعين على الكونغرس أن يواصل الضغط على الرئيس".

من جانبه قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز، في وقت سابق، إنه "بعد سماعه اقتراح دونالد ترامب بشأن قطاع غزة لم يجد الكلمات المناسبة للتعبير عن رأيه".

وصف السيناتور الديمقراطي بحسب مجلة "نيوزويك"، الخطة بأنها "أمر جنوني ولا يستطيع التفكير في مكان على وجه الأرض قد يرحب بالقوات الأمريكية بدرجة أقل، حيث تكون احتمالات تحقيق أي نتيجة إيجابية أقل بكثير من المتوقع".

ووصف نواب الحزب الديمقراطي ترامب بأنه "فقد عقله" بعد تصريحاته، حول سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين إلى أرض جديدة.



