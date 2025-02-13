بعد الاستقبال الشعبي.. ملك الأردن: مواقفنا ثابتة وسأفعل الأفضل لبلدي

وكالات

عبّر العاهل الأردني الملك عبد الله بن حسين الثاني، اليوم الخميس، عن امتنانه للشعب الأردني، متعهدا بفعل الأفضل لصالح المملكة الهاشمية وشعبها ووضع مصالحها فوق كل اعتبار.

وفي تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، قال العاهل الأردني: "أشكركم أبناء وبنات شعبي الوفي، أستمد طاقتي وقوتي منكم. مواقفنا ثابتة وراسخة، وسأفعل الأفضل لبلدي دائما وأبدا، فمصلحة الأردن فوق كل اعتبار".

أشكركم أبناء وبنات شعبي الوفي، أستمد طاقتي وقوتي منكم. مواقفنا ثابتة وراسخة، وسأفعل الأفضل لبلدي دائما وأبدا، فمصلحة الأردن فوق كل اعتبار pic.twitter.com/9dmknfzjVG — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 13, 2025

وكان آلاف الأردنيين، خرجوا صباح اليوم متوجهين إلى العاصمة عمان، من أجل استقبال الملك عبد الله خلال عودته من واشنطن التي اجتمع خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وظهر ألاف الأردنيين بينما ينتظرون على جانبي الطريق حاملين الأعلام لاستقبال العاهل الأردني، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كذلك، أظهرت مقاطع فيديو، عمليات نقل المواطنين بالحافلات من أنحاء المملكة الهاشمية ضمن الاستعدادات الشعبية لاستقبال الملك عبد الله الثاني.

وكان نشطاء أطلقوا دعوات لخروج المواطنين من أجل استقبال العاهل الأردني خلال عودته من واشنطن، بعد تصريحات صحفية تسببت في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يخص مسألة تهجير الفلسطينيين من غزة.