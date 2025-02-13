كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تحدد موعد جلسة استماع إضافية للرئيس المعزول يون

سول – (أ ش أ)

قالت المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية، إنها ستعقد جلسة استماع إضافية لمحاكمة عزل الرئيس "يون سيوك-يول" الأسبوع المقبل.

وذكرت المحكمة حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الخميس، أن الجلسة الرسمية التاسعة ستُعقد في الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء القادم، حيث سيتم الاستماع إلى مرافعات من جانب يون ومن جانب الجمعية الوطنية، لمدة ساعتين لكل طرف.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تنهي المحكمة المرافعات الشفوية في الجلسة الثامنة التي عُقدت اليوم الخميس، والتي حضرها يون وشهود، بمن فيهم رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية تشو تيه-يونغ.

وقد بدأت الإجراءات في ديسمبر الماضي لمراجعة ما إذا كان سيتم تأييد أو رفض قرار الجمعية الوطنية بعزل يون بسبب فرضه القصير الأمد للأحكام العرفية في 3 ديسمبر.





