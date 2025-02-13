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جيش الاحتلال: اعتقال أكثر من 210 مطلوبين وتصفية نحو 60 مقاومًا بالضفة

01:20 م الخميس 13 فبراير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استشهاد 3 مقاومين في اشتباكات بمخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه تم اعتقال أكثر من 210 مطلوبين وتصفية نحو 60 مقاوما وتنفيذ 14 غارة جوية في إطار الحملة الجارية شمالي الضفة حتى الآن.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت 380 فلسطينيا على الأقل من محافظات جنين وطولكرم وطوباس منذ بداية العدوان الحالي على شمال الضفة.


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جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الضفة الغربية
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