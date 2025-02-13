الصحة العالمية تخصص مليوني دولار لدعم استجابة أوغندا لتفشي "إيبولا"

جنيف – (أ ش أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية تخصيص مليوني دولار لدعم استجابة أوغندا لتفشي فيروس "إيبولا".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس - حسبما ذكر موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي اليوم الخميس - إنه سيتم تخصيص مليوني دولار إضافية لدعم استجابة أوغندا لتفشي فيروس "إيبولا"، الذي أودى بحياة شخص واحد وإصابة 9 آخرين على الأقل حتى الآن.

يذكر أن المدير العام للشؤون الصحية في وزارة الصحة الأوغندية تشارلز أولارو قد أعلن أمس الأول أن سبع حالات مصابة بفيروس "إيبولا" تعالج حاليا بمستشفى في كمبالا وأخرى في مستشفى شرقي البلاد، مضيفا أنه في إطار التصدي لهذا الوباء عزلت وزارة الصحة 265 حالة مخالطة للمصابين، وطبقت إجراءات متابعة صارمة لهم.