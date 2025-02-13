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اليونيسيف تحذّر من تدهور أوضاع الأطفال بالضفة الغربية

12:38 م الخميس 13 فبراير 2025

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

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رام الله – (أ ش أ)
أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عن قلقها البالغ إزاء تدهور أوضاع الأطفال في الضفة الغربية جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأدان المدير الإقليمي للمنظمة إدوارد بيجبيدير، الليلة الماضية، حسبما أفاد الموقع الرسمي للمنظمة، جميع أشكال العنف ضد الأطفال، داعيًا إلى وقف فوري لـ"الأعمال المسلحة" في الضفة الغربية.

ووفقًا لتقارير استشهد 13 طفلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال أول شهرين من عام 2025، بينهم سبعة استشهدوا في يناير، فيما سجل استشهاد 195 طفلًا في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 200 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة.

وأشار بيجبيدير إلى أن العدوان لا سيما في جنين، أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية، مما تسبب في انقطاع الكهرباء والمياه، بينما نزحت آلاف العائلات من مخيمات اللاجئين.

ولفت إلى تعطّل التعليم لنحو مئة مدرسة، الأمر الذي فاقم الأعباء النفسية والاجتماعية للأطفال، مشددا على ضرورة ضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، محذرا من أن الأزمة المتفاقمة تتطلب التزام الأطراف بالقانون الدولي الإنساني والسعي إلى حل سياسي دائم.


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منظمة الأمم المتحدة للطفولة ليونيسيف الضفة الغربية
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