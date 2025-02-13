إعلان

وزير الخارجية يحضر مراسم استرداد قطع أثرية مصرية في فرنسا

12:19 م الخميس 13 فبراير 2025

وزير الخارجية يحضر مراسم استرداد قطع أثرية مصرية ف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

شارك وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى، اليوم الخميس، خلال تواجده في باريس فى مراسم استرداد بعض القطع الأثرية المصرية المهربة، والتي نجحت السفارة المصرية في باريس في استردادها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفرنسية.

أعرب عبد العاطي عن تقدير مصر للجانب الفرنسي على تعاونه فى استرداد القطع الأثرية، مشيداً بجهود السلطات الفرنسية فى استعادة الآثار المصرية المهربة باعتبارها إرثاً تاريخياً وثقافياً، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود لملاحقة شبكات تهريب الآثار المصرية.

صورة 1

ووجه وزير الخارجية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لشحن القطع الأثرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وعودتها إلى الوطن.

كما أشاد عبد العاطى بالجهود الحثيثة التي تبذلها البعثات المصرية بالخارج فى استرداد الآثار المصرية المهربة، والتنسيق القائم بين السفارات المصرية والمؤسسات والأجهزة الوطنية وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام المصري للحفاظ على ثروات البلاد وتراثها.

صورة 2

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع أثرية مصرية فرنسا بدر عبد العاطى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ملامح الحزمة الاجتماعية.. ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة
صور.. اصطفاف سيارات تحمل منازل متنقلة على معبر رفح لدخول قطاع غزة
فرص أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تزيد شدة البرودة