وزير الخارجية يحضر مراسم استرداد قطع أثرية مصرية في فرنسا

(وكالات)

شارك وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى، اليوم الخميس، خلال تواجده في باريس فى مراسم استرداد بعض القطع الأثرية المصرية المهربة، والتي نجحت السفارة المصرية في باريس في استردادها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفرنسية.

أعرب عبد العاطي عن تقدير مصر للجانب الفرنسي على تعاونه فى استرداد القطع الأثرية، مشيداً بجهود السلطات الفرنسية فى استعادة الآثار المصرية المهربة باعتبارها إرثاً تاريخياً وثقافياً، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود لملاحقة شبكات تهريب الآثار المصرية.

ووجه وزير الخارجية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لشحن القطع الأثرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وعودتها إلى الوطن.

كما أشاد عبد العاطى بالجهود الحثيثة التي تبذلها البعثات المصرية بالخارج فى استرداد الآثار المصرية المهربة، والتنسيق القائم بين السفارات المصرية والمؤسسات والأجهزة الوطنية وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام المصري للحفاظ على ثروات البلاد وتراثها.