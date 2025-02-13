تقارير: نجاح الاتصالات للمضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخمس، بنجاح الاتصالات للمضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيصدر بيان بعد قليل يؤكد التوافق على التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لافتة إلى بدء دخول البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة اليوم إلى غزة.

وأوضحت المصادر، أن الوسطاء أكدوا التزامهم بتنفيذ جميع بنود الاتفاق بما فيها البروتوكول الإنساني، كما أكدوا التزام الأطراف بتنفيذ جميع بنود الاتفاق بما فيها البروتوكول الإنساني.





