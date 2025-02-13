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تركيا وباكستان توقعان 24 مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية

12:03 م الخميس 13 فبراير 2025

رجب طيب أردوغان

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إسلام آباد – (أ ش أ)

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، 24 مذكرة تفاهم في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة والإعلام والدفاع والرعاية الصحية.

وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار والتبادل التكنولوجي بين باكستان وتركيا، مشيرة إلى أن الجانبين وقعا أيضا على إعلان من أجل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وكان الرئيس التركي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى باكستان في ختام جولته الآسيوية الحالية التي شملت أيضا ماليزيا وإندونيسيا.

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رجب طيب أردوغان تركيا باكستان إسلام آباد شهباز شريف
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