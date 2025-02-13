واشنطن: المفاوضات مع روسيا ليست خيانة للناتو أو أوكرانيا

(وكالات)

قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، اليوم الخميس، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمكنه أن يبقى قويًا فقط من خلال زيادة الإنفاق العسكري، مشددًا على أن العدوان الروسي كان بمثابة جرس إنذار للحلف لتعزيز قدراته الدفاعية.

كما شدد الوزير على أن الولايات المتحدة تريد الاستمرار في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية، سعيًا لوقف إراقة الدماء، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتفاوض من أجل السلام ووضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف هيجسيث، أن هدف إدارة ترامب هو وقف القتل وإحلال السلام، مشيرًا إلى أن ما تطلبه واشنطن ليس خيانة للناتو أو لأوكرانيا، مؤكدًا أن التزام الولايات المتحدة تجاه كييف لا يزال كبيرًا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، قد أدلى بتصريحات أمس الأربعاء، قال فيها، إن آمال أوكرانيا في العودة إلى حدود ما قبل عام 2014، والانضمام إلى الناتو، "غير واقعية"، مستبعدًا منح عضوية الحلف لأوكرانيا.