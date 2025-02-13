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عبد العاطي يشارك بمراسم استرداد قطع أثرية مهربة في فرنسا

11:54 ص الخميس 13 فبراير 2025

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

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وكالات

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال تواجده في باريس بمراسم استرداد بعض القطع الأثرية المصرية المهربة، اليوم الخميس، والتي نجحت السفارة المصرية في باريس في استردادها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفرنسية.

وأعرب عبد العاطي عن تقدير مصر للجانب الفرنسي على تعاونه في استرداد القطع الأثرية، مشيداً بجهود السلطات الفرنسية في استعادة الآثار المصرية المهربة باعتبارها إرثاً تاريخياً وثقافياً، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود لملاحقة شبكات تهريب الآثار المصرية.

ووجه وزير الخارجية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لشحن القطع الأثرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وعودتها إلى الوطن.

وأشاد عبد العاطي بالجهود الحثيثة التي تبذلها البعثات المصرية بالخارج في استرداد الآثار المصرية المهربة، والتنسيق القائم بين السفارات المصرية والمؤسسات والأجهزة الوطنية وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام المصري للحفاظ على ثروات البلاد وتراثها.

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بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة فرنسا قطع أثرية
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