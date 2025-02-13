وزير الدفاع الأمريكي: العدوان الروسي كان جرس إنذار للناتو بأنه يجب أن يكون أقوى

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيسيث، اليوم الخميس، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يجب أن يبقى قويا بمزيد من الإنفاق الدفاعي.

وأشار هيجيسيث، إلى أن العدوان الروسي كان جرس إنذار للناتو بأنه يجب أن يكون أقوى، مؤكدا أن الولايات المتحدة تريد الحلف أن يكون أكثر قوة.

وأوضح هيجيسيث، أن الولايات المتحدة تريد الاستمرار بالمفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية وأن تتوقف إراقة الدماء، لافتا إلى أن الرئيس دونالد ترامب يتفاوض من أجل السلام ووقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن ما تطلبه واشنطن ليس خيانة للناتو أو لأوكرانيا والتزامها تجاه كييف كان ولا يزال كبيرا.





