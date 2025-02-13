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الأمين العام للناتو: لا ننفق ولا ننتج عسكريا كما ينبغي وهذه مشكلة جماعية للحلف

11:30 ص الخميس 13 فبراير 2025

الناتو

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وكالات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، اليوم الخميس، إنه يجب أن يكون أي اتفاق بشأن أوكرانيا مستداما ولا يمكن السماح بقيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتداء مرة أخرى.

وأوضح روته أن ما يهم هو جعل أوكرانيا في موقف قوة عندما يحين الوقت للتفاوض حول السلام.

وأشار روته إلى أن حلف الناتو لا ينفق ولا ينتج عسكريا كما ينبغي وهذه مشكلة جماعية للحلف، لافتا إلى أن روسيا تنتج من الذخيرة والأسلحة كل ثلاثة أشهر ما ننتجه كحلف في عام واحد.




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الناتو الأمين العام للناتو حلف شمال الأطلسي
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