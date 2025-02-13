البيت الأبيض يتهم قضاة أمريكيين بتعطيل صلاحيات ترامب

(وكالات)

اتهم البيت الأبيض، اليوم الخميس، بعض القضاة الأمريكيين بإساءة استخدام سلطتهم لمنع تنفيذ أوامر الرئيس دونالد ترامب، معتبرًا ذلك تعطيلاً غير مبرر للصلاحيات التنفيذية للرئيس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن ما لا يقل عن 12 أمرًا قضائيًا صدر في الأسابيع الأولى من ولاية ترامب، بهدف إيقاف تنفيذ قراراته الرئاسية.

وأضافت ليفيت أن البيت الأبيض يرى أن بعض القضاة يتصرفون "كنشطاء قضائيين وليس كحكام نزيهين للقانون"، معتبرة أن "الأزمة الدستورية الحقيقية تحدث داخل الفرع القضائي"، حيث يستخدم قضاة في محاكم جزئية سلطاتهم لتعطيل صلاحيات الرئيس بشكل فردي.

وأكدت المتحدثة أن 77 مليون أمريكي صوتوا لصالح ترامب، وأن أي تدخل قضائي يعطل قراراته يمثل "إساءة لسيادة القانون ومحاولة لإفشال إرادة الشعب".