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"مشاركة مباشرة بالصراع".. موسكو تحذّر باريس من محاولة إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا

11:08 ص الخميس 13 فبراير 2025

وزارة الخارجية الروسية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الخميس، إن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا لا طائل منه فالأسباب الجذرية للصراع لم يتم حلها.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن محاولة باريس إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا دون موافقة موسكو مشاركة مباشرة في الصراع، مؤكدة أن وجود قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لموسكو.

وأكدت الخارجية الروسية، أن موسكو ستحمي مصالحها في منطقة البلطيق رغم محاولات الناتو تحويل بحر البلطيق إلى بحيرة داخلية.

أكدت وكالة "بلومبيرج" نقلا عن مسؤولين أوروبيين، أن حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في أوروبا لم يعلموا بالاتصال الهاتفي بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين أمس الأربعاء.

وقالت الوكالة، إن المسؤولين الأوروبيين أصيبوا بالذهول من المكالمة التي أجراها ترامب مع بوتين، وهي خطوة دبلوماسية مهمة لم يتم إبلاغ الحلفاء الرئيسيين بها.

ووصف مؤيد أوروبي لأوكرانيا تصرفات ترامب بأنها "خيانة"، إذ قال إن الولايات المتحدة "تستسلم" للمطالب الروسية الأساسية حتى قبل بدء المفاوضات، بحسب روسيا اليوم.

وأمس الأربعاء أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن اتصال هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين دونالد ترامب استمر ساعة ونصف.

وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية، والأزمة الأوكرانية، وقضايا الشرق الأوسط، والملف النووي الإيراني، وتبادل السجناء بين البلدين.


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وزارة الخارجية الروسية قوات أوروبية أوكرانيا
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