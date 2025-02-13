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لحماية أمن الحدود.. إيران تعلن نشر 11 لواء عسكري

11:07 ص الخميس 13 فبراير 2025

علم إيران

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طهران - (د ب أ)

قال قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الخميس، إنه تم نشر 11 لواء على الحدود لحماية أمنها، إلى جانب بناء جدار حدودي في شرق وجنوب شرق البلاد.

وأضاف العميد حيدري في حوار مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، أنه قد تم القيام بمناورتين في غرب البلاد وشرقها "بهدف مكافحة المجموعات الانفصالية والمثيرة لأعمال الشغب والمجموعات المسلحة التي تهدف إلى إرباك أمن البلاد".

وأكد حيدري أن القوات البرية للجيش، "هي قوة للذود عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحماية استقلال البلاد ووحدة أراضيها، لذلك لا بد من امتلاكها الصواريخ الدقيقة والمسيرات والمروحيات الاستراتيجية والمدفعية الثقيلة".

وأكد أن "رسالة هاتين المناورتين هي أنه إن أرادت مجموعة داعش الارهابية أو المجموعات المماثلة... القيام بأي أجراء بالقرب من حدود البلاد ضد الأمن القومي لإيران الاسلامية، فإنه سيتم في تلك النقطة، مهاجمتها بقوة من قبل القوات المسلحة والقوات البرية. فضلا عن أن هذه الرسالة للدول الصديقة والجارة، هي ليست سوى ترويج السلام والصداقة والاخوة".

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إيران طهران الجيش الإيراني
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