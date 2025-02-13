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حماس: لسنا معنيين بانهيار اتفاق وقف النار بغزة

10:39 ص الخميس 13 فبراير 2025

غزة

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(وكالات)

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الدكتور عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، إن الحركة حريصة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالكامل، وإلزام الاحتلال بتعهداته.

وأوضح القانوع في بيان، أن الوسطاء في مصر وقطر يمارسون ضغوطًا لضمان تنفيذ الاتفاق كاملاً، بما في ذلك الالتزام بالبروتوكول الإنساني واستئناف عملية التبادل يوم السبت المقبل.

وأشار إلى أن وفدًا من حماس موجود في القاهرة حاليًا لمعالجة العقبات التي وضعها الاحتلال، وبحث سبل تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة.

كما انتقد القانوع التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن لغة التهديد والوعيد لا تخدم تنفيذ وقف إطلاق النار.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت الاثنين، وقف عملية تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، متهمة تل أبيب بارتكاب عدد من الخروقات والانتهاكات خلال فترة وقف إطلاق النار.

من جانبها هددت واشنطن وتل أبيب، باستئناف الحرب، في حال لم يتم تسليم الأسرى في الموعد المحدد السبت القادم.

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غزة حماس وقف النار بغزة
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