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الجيش الروسي يعلن إسقاط 83 مسيرة أوكرانية

10:21 ص الخميس 13 فبراير 2025

مسيرات أوكرانية ارشيفية

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باريس - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 83 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدد من المقاطعات الروسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 83 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط 37 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 أخرى فوق كل من مقاطعتي كورسك وليبيتسك، و9 فوق مقاطعة تفير، و3 فوق كل من مقاطعات بيلجورود وكالوجا وسمولينسك وفورونيج، بالإضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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