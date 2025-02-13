تايوان.. مقتل وإصابة 12 شخصًا بانفجار في متجر

تايبيه - (أ ب)

قالت سلطات الإطفاء إن انفجارا وقع اليوم الخميس في متجر كبير في تايوان أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة ثمانية آخرين نقلوا إلى المستشفى.

ووقع الانفجار في منطقة المطاعم (فود كورت) بالطابق الـ12 من متجر "شين كونج ميتسوكوشي" في مدينة تايتشونج.

وأكد مكتب السياحة في ماكاو أن من بين القتلى شخصان من ماكاو، في حين هناك شخص آخر مصاب بإصابات خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنهم كانوا ضمن أسرة مؤلفة من سبعة أشخاص تواجدوا في تايوان بغرض السياحة.

وتم إرسال العشرات من رجال الإطفاء إلى موقع الحريق نحو الساعة الحادية عشر ونصف صباحا بالتوقيت المحي، وقد تضررت أجزاء من الجزء الخارجي للمبنى.

وقالت عمدة تايتشونج لو تشيو ين للصحفيين في موقع الحريق إنها شعرت بقوة الانفجار في مكتبها الواقع في مكان قريب، وأضافت أن مكتب الإطفاء سوف يركز على عملية الإنقاذ أولا، ولكن التحقيقات جارية أيضا.

وطالب الرئيس التايواني لاي تشينج تي جميع الوكالات الحكومية المعنية بالتحقيق بشأن سبب الحادث.